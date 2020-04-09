شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بيراميدز يتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية تراجع نادي بيراميدز عن إتمام صفقة انتقال احمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وقال الغندور أن تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد مع احمد فتحي بفعل فاعل وأن الأمر لم يكن في حسبان اللاعب ان يتراجع النادي عن التعاقد.

وتسيطر حالة من الغموض علي وجهة أحمد فتحي نجم دفاع النادي الأهلي، بعد تأكد رحيله عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري في ظل انتهاء عقده، وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط الحمراء بشأن التجديد.

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وأكد المقربون من أحمد فتحي أن المدافع الدولي توصل لاتفاق مع بيراميدز منذ فترة وأن عدم موافقته على عرض الأهلي جاء للفارق الكبير بين العرضين إلا أن هناك من يؤكد أن بيراميدز قد يتراجع عن ضم فتحي في الوقت الحالي.

ويدرس الزمالك الدخول في مفاوضات لضم أحمد فتحي خاصة وأن الفريق الأبيض يحتاج تدعيم مركز الظهير الأيمن، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب الملقب بالجوكر جلسة مع مسئول زملكاوي للاطلاع على عرض الزمالك قبل اتخاذ قراره الأخير.

ولازالت احتمالية انتقال أحمد فتحي لنادي خليجي قائمة، بعد أن تلقى اللاعب تأكيدات من أكثر من وكيل بأن هناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته خاصة وأن حمد فتحي يعد حالياً لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأى نادي مجاناً

في الوقت الذي ترى إدارة الأهلي أن تجديد أحمد فتحي للنادي يعد أمراً صعباً بل ومستحيلاً بعد الخلاف الكبير الذي نشب بين الطرفيين خلال الأيام الماضية، وعرض الأهلى على أحمد فتحى إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر .