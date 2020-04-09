محمد عبد الجليل: رحلت عن الأهلى بقرار تربوى..والزمالك اتهمنى بالخيانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه يتمنى اعتزال حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.
وتابع: "مجلس الأهلي قدم امتيازات بتنظيم مباراة اعتزال له، وتلك الامتيازات لم يقدمها لنجومه الكبار في جيله الذهبي".
واضاف محمد عبدالجليل، إن حسام عاشور اذا انتقل لنادي الزمالك فإنه لن يكون مفيدا لفريق ميت عقبة بسبب كبر سنه، مؤكداً "حسام عاشور كبر في السن وانتقاله للزمالك لن يكون مفيدا ولكن الزمالك يرغب في التعاقد معه لرد صفعة كهربا".
وأوضح نجم الاهلي السابق: "أنا انتقلت للزمالك ولكن كنت متألق في الأهلي وعمري كان 26 سنة وليس 34 مثل حسام عاشور".
وكشف محمد عبدالجليل، عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء رغم تألقه في تلك الفترة، مضيفاً "رحلت عن الأهلي لقرار تربوي وتم إبلاغي به عبر التليفون وكنت حزين جدا".
واكمل تصريحاته: "بعد الرحيل عن الأهلي انتقلت للزمالك ولعب أساسيا وكان فريق كبير للغاية وكنا متفوقين على الأهلي ب12 نقطة".. وأوضح عبد الجليل أسباب رحيله عن نادي الزمالك بعد فترة قصيرة داخل ميت عقبة.
وأكد محمد عبدالجليل : "خلال لقاء الزمالك والأهلي، شاركت لمدة 35 دقيقة فقط ووقتها اضايقت بسبب تغييري".. وتابع: "بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتوني قالولي أنت اهلاوي ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل"
وأشار: "ندمت على عدد كبير من القرارت، وهي الرحيل عن القطبين واعتزال المبكر ولو كملت في الملاعب كنت هكسر الدنيا"
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