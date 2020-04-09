شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: رحلت عن الأهلى بقرار تربوى..والزمالك اتهمنى بالخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه يتمنى اعتزال حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية : "حسام عاشور يقدر يلعب موسمين آخريين ولكن أعتقد أنه لا يوجد نادي قادر يقدر حسام عاشور مثل النادي الأهلي".

وتابع: "مجلس الأهلي قدم امتيازات بتنظيم مباراة اعتزال له، وتلك الامتيازات لم يقدمها لنجومه الكبار في جيله الذهبي".

واضاف محمد عبدالجليل، إن حسام عاشور اذا انتقل لنادي الزمالك فإنه لن يكون مفيدا لفريق ميت عقبة بسبب كبر سنه، مؤكداً "حسام عاشور كبر في السن وانتقاله للزمالك لن يكون مفيدا ولكن الزمالك يرغب في التعاقد معه لرد صفعة كهربا".

وأوضح نجم الاهلي السابق: "أنا انتقلت للزمالك ولكن كنت متألق في الأهلي وعمري كان 26 سنة وليس 34 مثل حسام عاشور".

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