شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف سر تغريدة تركى آل شيخ و موقف عاشور من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل برنامج الدكش رصد العديد من الأحداث الرياضيه الهامه التي تشغل الشارع المصري في حلقه جديدة من برنامج خش ع الدكش نتناول في حلقه اليوم عدد من الاخبار الهامه التي تشغل الشارع الرياضي المصري Advertisements ويأتى في مقدمة تلك الأخبار التدوينه الاخيره للمستشار تركي آل شيخ والتى تشير الي امكانيه تراجع بيراميدز عن إتفاقه مع احمد فتحي فيما نتناول معكم آخر مستجدات ملف حسام عاشور خاصه بعد خروج الاعب عن صمته وتأكيده علي قدرته علي العطاء داخل الملعب لمده ثلاث سنوات قادمه كما نتناول في حلقه اليوم اهم الملفات التي تشغل مسؤلي القلعه البيضاء في تلك الاونه علي رئسها ملف كهربا و شيكابالا

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