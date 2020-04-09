شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء الدورى.. ونحتاج 3 شهور لإنهائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية لا تفكر فى إلغاء الدورى العام، مشيرا إلى أن اللجنة لديها أكثر من سيناريو لإستكمال مسابقة الدورى العام حال الحصول على موافقة الدولة على عودة النشاط.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن الدورى حال عودته مطلع شهر يونيو المقبل ، سيحتاج اتحاد الكرة إلى 3 شهور لإنهائه قبل انطلاق الدورى الجديد.

على صعيد متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن تأجيل المباراة وفر للجنة المسابقات 10 أيام على الأقل يمكن إقامة مباريات فى الدورى خلالها، حال السيطرة على فيروس كورونا والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.

كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى.