شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: أبويا ندم على الانتقال للأهلي ونفسى أحترف في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد نادر السيد حارس فريق الشباب بنادي الزمالك ونجل الحارس الدولي الشهير، أن والده زملكاوي وندم على الانضمام الى القلعة الحمراء.

أضاف أحمد نادر السيد أن سبب انضمام والده للأهلي هو حرصه على البقاء في منتخب مصر لأطول فترة ممكنة.

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تابع الحارس بفريق الشباب لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان والده اعترف بخطأه في الانتقال الى الأهلي لكنه كان يريد الحفاظ على مكانه بالمنتخب.

وقال أحمد نادر السيد أنه يتمنى الاحتراف الأوروبي والوصول بأحلامه الى أقصى درجة ممكنة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يعلم أنه دائماً ما يتعرض لهجوم بسبب انه ابن نادر السيد لكنه ليس حزين ويصارع ليؤكد للجميع أنه حارس يستحق اللعب في صفوف الزمالك.

واستضاف خالد الغندور مساء اليوم الأربعاء عدد من اللاعبين أبناء نجوم القلعة البيضاء ومن بينهم أحمد نادر السيد ويوسف خالد الغندور، وعلى عبد الحليم علي، ومصطفى طارق مصطفي، ويوسف أسامة نبيه.