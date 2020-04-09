شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى السابق يكشف مفاجأة الشناوي قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه تفاجئ بحديث محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الاحمر ، بحراسة عرين منتخب مصر في كأس العالم وهو بديل لشريف اكرامي في القلعة الحمراء .

وأكد مدرب حراس الاهلي السابق في تصريحات تليفوزيونية: "عندما ابلغني الشناوي بحراسة عرين مصر في كأس العالم بروسيا، كان بديلا لشريف إكرامي لذلك تفاجئت بهذا الحديث" .

وتابع: "الشناوي حارس موهوب ولديه خبرات كبيرة ويتمتع بطموحات كبيرة وهو ما جعله حارسا لمنتخب مصر في كأس العالم"

وأضاف مدرب حراس الأهلي سابقا، إنه رشح محمد الشناوي وعلي لطفي من أجل ضمهم الى صفوف النادي الأهلي، مؤكداً ، "أصريت على التعاقد مع محمد الشناوي لانه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي لذلك فضلت التعاقد معه"

وأوضح : "لم اتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا ولكن من أجل أن ينافس إكرامي، فأصريت على التعاقد معه بسبب خبراته الفنية وقوته الجسمانية"

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وأردف : "الدليل على كلامي أن محمد الشناوي، لعب بعد التعاقد مع الأهلي ثم جلس على الدكة بعدما واجه سوء توفيق، ثم عاد للمشاركة من جديد في ظل تألقه بالتدريبات ومنافسته مع إكرامي"

وكشف طارق سليمان، عن سبب توتر علاقته بالمدرب الهولندي مارتن يول، المدير الفني للأهلي سابقا ، مؤكداً أن هجوم المدرب الهولمدي على شريف إكرامي كان سبب التوتر .

وأوضح: "لا يوجد مدرب في الأهلي ينتقد لاعب أو حارس، هذا مخالف لتقاليد الأهلي لذلك علاقتي توترت معه"

واشار طارق سليمان إلي إن من حق شريف إكرامي الرحيل عن القلعة الحمراء، مضيفاً "شريف إكرامي يجلس بديلا لمدة أكثر من موسم ونصف ولم يفتعل أية أزمات لذلك قرر الرحيل من أجل أخذ الفرصة في نادي أخر للمشاركة"

واختتم : "شريف إكرامي أقرب لنادي بيراميدز ولكنه من الصعب الانتقال لنادي الزمالك"