شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى : رحلت عن الاهلى بسبب صفوت عبد الحليم ولعبت للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فهمي أنه لعب في الأهلي منذ كان عمره 8 سنوات، ولمدة 3 سنوات وتدرب تحت قيادة الأهلاوي فوزي سكوتي، ورحل بسبب عدم قناعة الثنائي صفوت عبد الحليم وعلي الحلو بقدراته الكروية.
وقال فهمي أن كرة القدم ليس لها علاقة بكون اللاعب مميز أو سيئ، هى تتوقف على عاملي التوفيق والتركيز.
وعن رحيل ثلاثي الأهلي قال فهمي أن رحيل أحمد فتحي هى خطوة احترافية لا يجب لوم اللاعب أو النادي فيها، فيما كان يتمنى استمرار عاشور لمدة موسم أخر، بينما يرى شريف إكرامي مستقبل مجلس الأهلي.
وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمى : رحلت عن الاهلى بسبب صفوت عبد الحليم ولعبت للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.