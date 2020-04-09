شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي وعد الأهلي لحسام عاشور قبل قرار الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال إبراهيم فايق أن حسام عاشور لاعب النادى الأهلى حصل على وعد من مجلس الإدارة بالبقاء لمدة موسمين على ذمة النادى ولكنه فوجىء بقرار الرحيل الصادم.

وأضاف فايق عبر فضائية "أون تايم سبورت 2"، مساء الأربعاء، أن حسام عاشور عقد جلسه مع محمود الخطيب رئيس النادى وسرد خلالها كم الالتزامات المادية المطلوبة منه، كما عرض اللاعب الاعتزال نهاية الموسم الجارى بشرط أن يجدد له النادى لمدة موسمين، على أن يكون التجديد بمثابة مكافآة نهاية الخدمة.

وتابع فايق: "الخطيب لم يكن راضيا بقرار رحيل عاشور، لكن مع تصميم فايلر لم يجد حلا واستسلم لرغبة المدرب السويسرى كما وعد اللاعب بتنظيم مباراة اعتزال كبيرة يحصل منها عاشور على كل العائد المادي".

وجه حسام عاشور كابتن الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، رداً على فيديو صممته الجماهير، حباً في قائد الفريق الذي من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي. Advertisements ونشرعاشورعبر حسابه الشخصي على انستجرام، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ" التي تم تصميمها في اعتزال حسام غالي قائد الفريق السابق، وعلق عليها: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما علي مر التاريخ، وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي علي الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدورى المصرى الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازى لمنع تفشى فيروس كورونا فى البلاد.