مرتضى منصور يكشف لمصراوي موقفه من بند "نسب المشاركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه يتجه في إلغاء بند "نسبة المشاركة" هذا الموسم من عقود اللاعبين.
وكان اتحاد الكرة، قد قرر تمديد إيقاف نشاط كرة القدم في مصر، تماشياً مع قرار الحكومة المصرية للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).
وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ"الخليج 365":"أتجه لألغاء بند نسب المشاركة في عقود اللاعبين".
وأكمل: "لا يوجد دوري ولا أحد يشارك في المباريات، كيف أدفع للاعبين أموال وهم لا يلعبون".
واختتم قائلا: "على أي أساس أسدد أموال تحت بند نسبة المشاركة ولا يوجد مباريات؟".
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