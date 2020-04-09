ناصر ماهر: لاسارتي أبلغني أن استبعادي "غضب عنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لنادي سموحة، بأن مارتن لاسارتي أخبره أنه مجبر على استبعاده، وكما أوضح بأن باتريس كارتيرون استبعده بسبب سوء تفاهم عقب المباراة الخماسية التي شارك بها.

وقال ناصر ماهر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لاسارتي عندما كنت أغيب عن المباريات لفترة وكان يتابع تدريباتي يأتي ويشيد بي لأنني أجتهد في المران بالرغم من عدم التواجد في التشكيل الأساسي."

وتابع: "كان يقوم لي دائمًا أن استبعادي من المباريات (غصب عنه) ولم أفهم في ذلك التوقيت كيف يكون استبعادي من المباريات دون إرادتهم."

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ثم تحدث عن المدير الفني الأسبق باتريس كارتيرن، ورد فعله بعد المباراة الخماسية التي شارك بها وتسببت في أزمة: "تعرضت للعقوبة بخصم مادي، ثم استبعدت من المباراة التالية."

وتابع: "عندما قابلت كارتيرون لم يتحدث قام بشد أذني، ثم قلت له حظ موفق قبل المباراة المقبلة، لكني فوجئت أنني استبعدت بعد ذلك من المباراة التي تليها."

وأضاف: "سألت محمد يوسف إن كان استبعادي من المباراة فني أم قرار تأديبي فقال لي أن كارتيرون شعرم بتهكم عندما قلت له حظ موفق، وهو ما أدى إلى استبعادي."

أما عن المباراة الخماسية التي لعبها، فقال ماهر: "ذهبت إلى الملعب بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك وكان معنا أحمد حمدي، وعمار حمدي لكن لعبت أنا وفتوح فقط، وفي النهاية لعب فتوح مع الزمالك في اليوم التالي وأنا تعرضت للعقاب من الأهلي."