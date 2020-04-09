اتحاد الكرة: لدينا إصرار على عدم إلغاء الدوري.. وفيفا وكاف يساعدانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو:

تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم نيابة عن كل أعضاء اللجنة مؤكدا عدم وجود نية لإلغاء مسابقة الدوري الموسم الحالي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال جمال محمد علي :"لا نريد إلغاء الموسم الحالي، ولا نتمنى الوصول إلى هذه المرحلة نهائيا، علينا استكمال المسابقة بصورة طبيعية".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تمديد تعليق نشاط اللعبة في مصر حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعد قرار الدولة بتمديد فترة حظر التجول.

وأضاف نائب رئيس اللجنة المؤقتة :"الاتحاد الإفريقي (كاف)، والاتحاد الدولي (فيفا)، يساعدان على عدم إلغاء الموسم بعد تأجيل مباريات الأندية في البطولات الإفريقية وإلغاء فترات المنتخبات الدولية".

وأنهى نائب رئيس اللجنة قائلا:"عودة الحياة لطبيعتها في مصر تساعدنا على استئناف مسابقة الدوري المصري، كل ما نحتاجه هو 3 أشهر فقط لإنهاء الموسم الحالي".