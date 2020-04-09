شوقي غريب: الجنايني تواصل مع صلاح.. وأتمنى تكرار ما فعله نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لإقناعه بالانضمام للمنتخب الأوليمبي لخوض أوليمبياد طوكيو.

وتأجلت أوليمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021، بدلا من العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية لقناة القاهرة والناس، أن نيمار قاد منتخب بلاده البرازيل للفوز بذهبية أوليمبياد 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو، متساءلاً: "ما المانع أن يقود صلاح منتخب مصر للفوز بأول ذهبية في تاريخ مصر لكرة القدم".

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وعن موقف حراس مرمى المنتخب، قال: "إذا بقي حراس المرمى بلا مشاركة بشكل أساسي، فلابد أن أسعى لضم حارس للفريق يشارك بصفة مستمرة".

وأكمل: "تواصلت مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، لضم الحارس الذي سيشارك بصفة مستمرة لخوض الأوليمبياد".

وأضاف: "لم يكن هناك سوى محمود جاد حارس إنبي الذي يشارك بصفة مستمرة مع فريق، بعكس بقية الحراس محمد صبحي حارس الزمالك، وعمر رضوان حارس الجونة، وعمر صلاح حارس سموحة، ومصطفى شوبير حارس الأهلي".