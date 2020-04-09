عصام عبدالفتاح: التحكيم في مصر دائما "متهم" و"مُهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن أسرة التحكيم في مصر دائماً متهمة وتتعرض للإهانة، والأسباب كثيرة.
وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات لقناة "تن" "طول عمر التحكيم المصري متهم ويتعرض للإهانة، والسبب الرئيسي هو ضعف أسرة التحكيم".
وأكمل "اللواء الدهشوري حرب الرجل العظيم الذي قاد اتحاد الكرة قال أن الحكام يأكلون لحم بعضهم البعض".
وشدد "أسرة التحكيم في مصر ضعيفة منذ سنوات، وهناك اختراق بيننا، والكل دائما يكيل الاتهامات للتحكيم المصري".
وصرح "نحن دائما في قفص الاتهام".
واختتم "اذا لم يكن هناك بند الـ٨ سنوات في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة قد يكون هناك تفكير في الترشح للانتخابات".
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