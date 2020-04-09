رضا عبدالعال يكشف سبب مطالبة الزمالك بإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو

أكد رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، أن الزمالك يتبنى نظرية إلغاء مسابقة الدوري الموسم الحالي، نظراً لبعده عن المنافسة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً عن تمديد إيقاف النشاط الكروي لنهاية إبريل تماشياً مع قرار رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لقناة "تن" "لا أجد أي مبرر لإلغاء الدوري الموسم الحالي، الوقت مازال مبكراً، نحن نعيش أزمة عالمية".

وواصل "هناك أندية في أوروبا بدأت في العودة للتدريبات، ما المانع أن يتم استئناف الدوري في يونيو أو يوليو، لنتذكر جميعا الموسم الماضي متى انتهى الدوري".

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وصرح "الإلغاء سوف يؤثر بالسلب على منتخب مصر والأندية المشاركة في أفريقيا، بجانب خسائر للشركة الراعية وأزمات للأندية بسبب عقود اللاعبين والرواتب".

وشدد "الزمالك يتبنى وجهة نظر الإلغاء لأنه بعيد عن المنافسة، تلك هي الحقيقة، لو كان ينافس على الدوري لم يكن ليتحدث أي مسؤول عن هذا الأمر".

وصرح مرتضى منصور، في وقت سابق، أنه منح اتحاد الكرة مهلة حتى ١٤ إبريل لحسم موعد عودة الدوري، وإلا سيخطر لاعبيه بإلغاء المسابقة.

واستمر رضا عبدالعال في تصريحاته "ولماذا يتم الغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي حتى بموافقة الزمالك".

واختتم "المنافسة على الدوري منتهية، فقط المنافسة على مراكز المربع الذهبي بعيداً عن صدارة الأهلي، وصراع الهبوط".