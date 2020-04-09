بأغنية مصرية.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد زميله في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو: ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو يغني باللغة العربية خلال تدريب الفريق عبر الفيديو كونفرانس، ليهادي زميله هارفي إليوت بمناسبة عيد ميلاده. ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر تويتر مقطع فيديو أثناء خوضهم تدريب يوجا جماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس. واحتفل لاعبي ليفربول في الفيديو بعيد ميلاد زميلهم هارفي إليوت في الفريق، وغنى كل لاعب بلغته لتحية اللاعب الشاب الإنجليزي. وظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يغني باللغة العربية لهارفي :" هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد، فليحى أبو الفصاد".

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