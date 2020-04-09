نجل لاعب الزمالك السابق: مصطفى شوبير سيصبح حارس الأهلي الأول مستقبلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم غلي يرى يوسف أسامة نبيه لاعب نادي أسوان ونجل أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، إن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، سيكون الحارس الأول للقلعة الحمراء مستقبلاً. وقال يوسف أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شوبير من أفضل الحراس في مصر في مواليده". وأضاف: "مصطفى من الحراس المميزين في جيله ويتدرب بشكل رائع وأفضل شئ فيه إنه لا يسمع لأي انتقادات خارجية". وأتم نجل أسامة نبيه تصريحاته: "خلال السنوات القليلة المقبلة، سيصبح مصطفى شوبير الحارس الأول للنادي الأهلي".

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