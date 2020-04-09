شوبير: بيراميدز يفكر في التراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن تراجع نادي بيراميدز، في التعاقد مع أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الصيف المقبل.
وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك كلام متداول، أنه رغما من توقيع أحمد فتحي،مع نادي بيراميدز، إلا أن النادي يفكر في التراجع عن التعاقد مع اللاعب، لرغبة المدير الفني الكرواتي انتي تشاتشيتش، في ضم لاعبين صغار السن في مركز الظهير الأيمن".
وأوضح :"في حال تراجع بيراميدز، عن ضم أحمد فتحي، اللاعب لن يكون
وأشار :"الزمالك يتمنى ضم أحمد فتحي، ولكنه ليس لديه إمكانيات لضمه، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".
وأكمل: "أحمد فتحي، حتى الآن لم يتلق أي عروض احتراف في الفترة الماضية في أي من الأندية العربية".
وأوضح :"في حال رغبة أحمد فتحي، في البقاء بالأهلي، سيكون القرار النهائي في هذا الشأن لمحمود الخطيب، رئيس النادي".
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