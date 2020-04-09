نجل نادر السيد: والدي ندم على انتقاله للأهلي وتركه للزمالك

أكد أحمد نادر السيد أن والده ندم على انتقاله للأهلي وتركه للزمالك، مشددا على أن انتقال والده للأهلي كان من أجل الذهاب لمنتخب مصر ولكن بعدها كان ندمانا ولو الزمن عاد للخلف لن يقدم على هذه الخطوة.

وقال أحمد نادر السيد في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "والدي كان نادما على انتقاله للأهلي، ولكن هو طول عمره زملكاوي

وهذا الكلام هو أكده من قبل في تصريحات سابقة".

وأشار أحمد نادر السيد إلى أن محمود عبد الرحيم جنش هو أفضل حارس في مصر من وجهة نظره، ومثله الأعلى دائما هو إيكر كاسياس الحارس التاريخي لريال مدريد.

وعن نجاحات الزمالك في شهر فبراير قال: "كان أسعد شهر

في حياتي، خاصة عندما فزنا على الأهلي في السوبر المحلي كان ذلك له طعما مختلفا".من جانبه قال يوسف نبيه نجل أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق أن نجاحات شهر فبراير أثبتت أن الزمالك قطب قوي في الكرة المصرية عكس ما تردد الآونة الأخيرة من بعض المشككين في قوة الزمالك.



وأشار يوسف نبيه إلى أن أسلوب لعبه يشبه كثيرا أسلوب لعب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، وقال إنه أفضل من والده وسيثبت ذلك بمرور الوقت.