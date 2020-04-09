ناصر ماهر يكشف حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه

كشف ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه، تمهيدا لانضمامه للفريق في الفترة المقبلة.
وقال ناصر ماهر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" مع إبراهيم فايق: "لا أساس من الصحة لما تردد عن دخول نادي الزمالك فيمفاوضات معي في الفترة الماضية"، مؤكدا أن مسئولي القلعة البيضاء لم يدخلوا معه في أي مفاوضات.
وأضاف: "لن ألعب في مصر سوى للأهلي وسموحة، فضلا عن رغبتي في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة".
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