نجل عبد الحليم علي: حلمي أتخطى أهداف والدي.. وبحب الزمالك لهذا السبب

أكد علي عبد الحليم علي، نجل عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك أنه يريد تخطى أرقام والده مشددا على أنه يعشق الزمالك لكونه دائما يتميز بوجود لاعبين "حريفة" بلغة الكرة.
وقال علي عبد الحليم علي في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "بحب الزمالك بسبب حرفنة لاعبيه وحلميأتخطى عدد أهداف والدي، وكنت ببقى سعيد لما الناس تقابله في الشارع وتتصور معاه كنت بحس بقيمة الزمالك وخيره علينا".
من جانبه قال مصطفى طارق مصطفى إنه كان يحب كرة القدم منذ أن كان صغيرا، وكان والده دائما ما يعطيه قمصان نادي الزمالك وكان يشاهد والده وهو منفعل في مباريات الزمالك لذا عشق الزمالك مثل والده.
وأضاف أن حلمه يكمن في أن يصبح نجم الفريق الأول بالزمالك وهذا سيتحقق يوما ما.
وفي سياق متصل، داعب يوسف خالد الغندور والده على الهواء قائلا: "حلمي إني أتخطى عدد بطولاتك"، مشددا على أنه دخل الزمالك ولديه 6 سنوات ويأمل في اللعب بالفريق الأول.
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