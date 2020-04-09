الجبلاية: لا نية لإلغاء مسابقة الدوري.. ونحتاج 3 أشهر لإنهائه

أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية لا تفكر في إلغاء الدوري العام، مشيرا إلى أن اللجنةلديها أكثر من سيناريو لاستكمال مسابقة الدوري العام حال الحصول على موافقة الدولة على عودة النشاط.
وقال نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن الدوري حال عودته مطلع شهر يونيو المقبل، سيحتاج اتحاد الكرة إلى 3 أشهر لإنهائه قبل انطلاق الدوري الجديد.
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