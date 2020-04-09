جماهير الهلال تحتفل بوصول حساب الزعيم على تويتر لـ 9 مليون

وصل نادي الهلال السعودي إلى 9 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد احتفلت جماهير فدشنوا هاشتاج "الهلال 9 مليون متابع".
حيث قال سلطان زاهد، عضو شرفي في نادي الهلال "لا بسألك يا هلال مجدك من يطوله، عالمي، ولك عشاق في كل دولة".
حساب مشجع هلالي كتب "الهلال كاسر الأرقام #الشعبية الكبرى، يحق لنا أن نفخر بهلالنا
أبو مرزوق دون "حساب نادي الهلال العالمي في تويتر يصل إلى 9 مليون متابع، شعبية عظيمة وجارفة يا زعيم من جميع أنحاء العالم".
عبد العزيز النصيري "ترى مثل هؤلاء الـ 9 مليون عاشق فيه 9 مليون مليون منجلط من مختلف الميول".
حساب هلالي كتب "1-الهلال الاكثر شعبية، 2-الهلال الاكثر بطولات محلية، 3-الهلال الاكثر بطولات خارجيه ، 4-الهلال الاول اسيوياً، 5-الهلال الرابع على العالم ، 6-الهلال السابع عالمياً، الهلال الكل بالكل بالدليل والاثبات، الله اللي عزنا مال أحد منه".
صالح المحمد "الشعب الهلالي دولة داخل دولة"، مشجع أخر للزعيم كتب "دائماً الرقم الصعب للهلال انجازات وارقام وجماهير الهلال 9 مليون متابع النصر +الاهلي +الاتحاد+الاندية >ماوصلو رقم سامي جابر الزعامه صعبة".
سعد كتب "الأكثر في كل شيء .. الكبير يبقى كبيييير"
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