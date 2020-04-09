عمرو طارق: رفضت التفاوض مع الزمالك للمرة الثانية بعد إعلانهم ضمي ثم تراجعهم عن الصفقة

قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقة

في المرة الأولى.

وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني ووقعت

له وبعد الإعلان عن الصفقة تم التراجع عنها بدون سبب واضح"وتابع: "بعد فترة تم دخول الزمالك في مفاوضات جديدة معي لكنني رفضت بسبب ما فعل مسئولي الزمالك في المرة الأولى"