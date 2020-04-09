قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقةفي المرة الأولى.
وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني ووقعتله وبعد الإعلان عن الصفقة تم التراجع عنها بدون سبب واضح"
وتابع: "بعد فترة تم دخول الزمالك في مفاوضات جديدة معي لكنني رفضت بسبب ما فعل مسئولي الزمالك في المرة الأولى"
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو طارق: رفضت التفاوض مع الزمالك للمرة الثانية بعد إعلانهم ضمي ثم تراجعهم عن الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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