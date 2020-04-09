عمر طارق: الأهلي تأخر في ضمي فانتقلت الي ريال بيتيس

قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من مسئولي النادي الأهلي.
وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتفقت مع الأهلي على اللعب ووافقت على الانضمام له ولكن المفاوضات تأخرت"
وتابع: "في ذلك الوقت تلقيت عرضا من نادي ريال بيتيس لذلك فضلت الاحتراف"
وأتم: "أفضل الاحتراف في الوقت الراهن عن الانضمام لاي نادي في الدوري المصري وأحلم بمواصلة الاحتراف والتألق لمتثيل مصر في الخارج بصورة جيدة"
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