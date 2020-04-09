طارق سليمان: شريف إكرامي سينتقل لبيراميدز في الموسم الجديد

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن رحيل شريف إكرامي، حارس الأهلي، عن القلعة الحمراء، من حقه.

وأكد طارق سليمان في تصريحات لبرنامج نمبر

وان على قناة النهار: "شريف إكرامي يجلس بديلا لمدة أكثر من موسم ونصف ولم يفتعل أية أزمات لذلك قرر الرحيل من أجل أخذ الفرصة في نادي أخر للمشاركة"

وتابع: "شريف إكرامي أقرب لنادي بيراميدز ولكنه من الصعب الانتقال لنادي الزمالك"

وأتم: "المنافسة ستكون صعبة لشريف إكرامي في بيراميدز فهناك أكثر من حارس جيد أبرزهم الدولي أحمد الشناويؤ والمهدي سليمان الذي يسير بخطى ثابتة"