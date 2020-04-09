تعليق ناري من رضا عبدالعال على فكرة إلغاء الدوري

أكد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري سيؤثر على مستوي القطبين إلى جانب نادي بيراميدز وخاصة فى البطولات الأفريقية.
وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "إلغاء الدوري سيؤثر على اللاعبين إلى جانب منتخب مصر،
وأضاف: "الزمالك يرغب فى إلغاء بطولة الدوري لأنه بعيد عن المنافسة، ولكنه سيتأثر به فى بطولة دوري أبطال أفريقيا".
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