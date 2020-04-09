الامارات | 50 حكماً يتدربون بنظام الاتصال المرئي

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 حكماً يتدربون بنظام الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 50 حكم ساحة ومساعداً، في تدريبات لياقة بدنية، نظمتها لجنة الحكام باتحاد الكرة من خلال نظام الاتصال المرئي عن بُعْد، باستخدام أجهزة العرض الإلكتروني الحديث لسهولة التواصل بين المشاركين والمشرفين.
جاء ذلك في بيان صحافي لاتحاد الكرة، أمس، والذي قال إن المشاركين من الفريق الأول. وجرت التدريبات على حصتين، شارك في الأولى 20 حكماً للساحة، وفي الثانية 30 حكماً مساعداً، وبواقع 40 دقيقة لكل حصة. وأشرف على البرنامج مدربا اللياقة البدنية: حسن عبدالله، وأحمد هلال، وتابعه مدير إدارة الحكام، علي الطريفي، والمدير الفني، خالد الدوخي، وبإشراف رئيس اللجنة، علي حمد.
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