الامارات | توني كروس: خفض رواتب اللاعبين مثل التبرعات غير المجدية

شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس: خفض رواتب اللاعبين مثل التبرعات غير المجدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار نجم وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس، جدلاً واسعاً في إسبانيا وأوروبا، بعد تصريحات صحافية قال فيها إن «الاقتطاعات من رواتب اللاعبين في هذه الفترة، مثل التبرعات غير المجدية»، مشيراً إلى أنه ليس مع خفض رواتب اللاعبين، بل السماح لهم بالحصول على رواتبهم كاملة من دون نقصان، وعلى كل لاعب أن يبحث عن الطريقة المناسبة له للإسهام في دعم ناديه أو مجتمعه، خلال الفترة الراهنة التي يتوقف فيها النشاط الكروي، وكل النشاطات الأخرى تماماً، بسبب تفشي فيروس «كورونا».

ونقلت صحيفة «أس» الإسبانية عن توني كروس قوله: «الاقتطاع من رواتب اللاعبين سيقوي لا محالة إدارات الأندية، لأن ذلك سيعزز من المخزون المالي لديها للإنفاق على أمور أخرى، لكنني أرى أن هذا الأمر لن يصل إلى الأكثر حاجة والأكثر تضرراً من الأزمة الحالية»، وعن شدة الأزمة المالية التي تعانيها الأندية حالياً، قال: «أعي جيداً أن الموارد المالية تقلصت، إن لم تكن توقفت تماماً، لكن الأزمة لن تستمر لوقت طويل، وعلى الأرجح أنه بنهاية مايو ستتحسن الأمور، وستجد الأندية حلولاً لتعويض ما خسرته»، وشدد على أن الخسارة ستكون كبيرة فقط إذا طالت الأزمة حتى الخريف المقبل، لكن في حال استمرت إلى الصيف فلن يؤثر ذلك كثيراً فيها.

في جانب آخر، كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل مفاوضة لاعبيه من أجل خفض رواتبهم، بعد أن تأخر كثيراً مقارنة بغريمه التقليدي برشلونة، وكذلك جاره المدريدي أتلتيكو. وانطلقت المفاوضات مع لاعبي كرة القدم وكرة السلة، على اعتباره أنهما الأعلى أجراً في النادي، خصوصاً نجوم كرة القدم. وتنحصر المفاوضات بين أمرين، خفض بنسبة 12% في حال تم استئناف الموسم الجاري، أو 20% إذا ألغي الموسم برمته.

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وعلمت الصحيفة أن فريق السلة وافق على المقترح، بينما لاتزال الأمور غامضة بالنسبة للاعبي كرة القدم، الذين يترددون حول المسألة، خصوصاً أن هناك خشية من أن يلغى الموسم، وبالتالي سيكون عليهم التخلي عن 20% من رواتبهم. ويعد البلجيكي هازار الأعلى أجرا، إذ يتقاضى شهريا 2.5 مليون يورو، أي 30 مليون يورو سنوياً.

- 2.5

مليون يورو هو أعلى أجر شهري للاعبي ريال مدريد، ويتقاضاه البلجيكي إدين هازار.

- ريال مدريد اقترح على لاعبيه خفض 12% من رواتبهم إذا تم استئناف الموسم، أو 20% في حال الإلغاء.