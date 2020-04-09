الامارات | راشد بن حميد يطّلع على توصيات «الآسيوي» بشأن روزنامة البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يطّلع على توصيات «الآسيوي» بشأن روزنامة البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أول من أمس، خطاباً من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يطلعه من خلاله على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد القاري، والتوصيات الخاصة ببطولاته، في ظل جائحة «كورونا»، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على التوصيات التي خرج بها فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بروزنامة البطولات الكروية الخاصة بالرجال والشباب والناشئين والسيدات والصالات، وغيرها من البطولات والأحداث الكروية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بعقود اللاعبين وفترات التسجيل.

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وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه المستمر واللامحدود لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء والرعاة وشركات البث، للحفاظ على حقوق الجميع، والاستماع إلى الآراء والمقترحات من قبل جميع الأطراف، للوصول إلى أقصى درجات التعاون، للوقوف في وجه هذا المرض، وأنه أطلق مبادرة يشارك فيها أكثر من 100 لاعب ومسؤول، تحت شعار «اكسروا سلسلة الانتشار للترويج لرسائل منظمة الصحة العالمية».