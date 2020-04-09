الامارات | خفض رواتب اللاعبين في فرنسا بين 20 و50%

شكرا لقرائتكم خبر عن خفض رواتب اللاعبين في فرنسا بين 20 و50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق مسؤولو ولاعبو دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسي في كرة القدم، على اتفاق بخفض «مؤقت» للرواتب، من أجل الحفاظ على ميزانية الأندية في مواجهة الأزمة الصحية، بحسب ما علم لدى نقابة اللاعبين، أول من أمس، بحيث تراوح بين 10 و50%.

وأكد رئيس النقابة، فيليب بيات، في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «صادقنا على التوصية هذا الصباح»، مضيفاً «الفكرة أن يقوم اللاعبون بتأجيل استلام جزء من رواتبهم، الشهر الجاري، للسماح للأندية بالخروج من الأزمة».

ودعا إلى «جهد مؤقت» في مواجهة «الوضع الصحي المأساوي»، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتابع أن «هذا الخفض المؤقت - الذي يضاف إلى المدخرات التي تم الحصول عليها بالفعل، بفضل نظام النشاط الجزئي الذي أنشأته الحكومة وقامت بتفعيله العديد من الأندية - سيتم حسابه على أساس جدول تدريجي، وبالتقسيط حسب مستوى الراتب المستلم».

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ولن يكون اللاعبون الذين يحصلون على أقل من 10 آلاف يورو في إطار النشاط الجزئي، أي 70% من إجمالي راتبهم الشهري، معنيين بهذا النظام، وسيتم خفض على الأقل 20% في أبريل، للاعبين الذين يتقاضون ما بين 10 آلاف و20 ألف يورو، و30% لمن تراوح رواتبهم بين 20 و50 ألف يورو، و40% لمن تراوح أجورهم بين 50 و100 ألف يورو، و50% لمن يحصلون على أكثر من 100 ألف شهرياً. ويعد نجم باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار، الأعلى أجرا بنحو 3 ملايين يورو شهرياً.

وأوضح بيات أن الأمر يتعلق بمجرد توصية طبقاً لقانون العمل، وقال «لا يمكننا إجبار أي شخص على تطبيقها»، مشيراً إلى أن «الأغلبية العظمى لن تعارض» هذا الاتفاق.

- اللاعبون الذين يتقاضون أكثر من 100 ألف يورو شهرياً سيتنازلون عن 50% من رواتبهم.