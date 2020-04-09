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الامارات | 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بدوري الخليج العربي في زمن «كورونا»

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أحمد طارق ■دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيش كرة القدم على مستوى العالم أسوأ فتراتها التاريخية، بعدما تعطلت المسابقات بسبب تفشي (كوفيد-19)، ما ألقى بظلاله على دوري الخليج العربي، أيضاً، الذي توقفت مبارياته منذ 15 مارس الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للعديد من اللاعبين، بحسب موقع «ترانسفير ماركت». «الإمارات اليوم» تستعرض أبرز 10 لاعبين تأثروا سلباً بالتوقف، على النحو التالي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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