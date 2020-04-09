الامارات | 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بدوري الخليج العربي في زمن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بدوري الخليج العربي في زمن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيش كرة القدم على مستوى العالم أسوأ فتراتها التاريخية، بعدما تعطلت المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما ألقى بظلاله على دوري الخليج العربي، أيضاً، الذي توقفت مبارياته منذ 15 مارس الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للعديد من اللاعبين، بحسب موقع «ترانسفير ماركت». «الإمارات اليوم» تستعرض أبرز 10 لاعبين تأثروا سلباً بالتوقف، على النحو التالي:
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