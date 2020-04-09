الامارات | مينيرو البرازيلي مهتم بلاعب الجزيرة كينو.. ويخشى «راتبه»

شكرا لقرائتكم خبر عن مينيرو البرازيلي مهتم بلاعب الجزيرة كينو.. ويخشى «راتبه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «غلوبو سبورت»، البرازيلية، أن نادي أتلتيكو مينيرو، مهتم بضم لاعب الجزيرة، البرازيلي ماركوس كينو، المعار من بيراميدز المصري حتى نهاية الموسم.

وأوضحت، أمس، أن مينيرو يرغب في تعزيز خط هجوم الفريق بالفترة المقبلة، لافتة إلى أن كينو يعد أبرز الأسماء التي تسعى إدارة النادي للتعاقد معها.

وأضافت: «حدثت مشاورات بين إدارة أتلتيكو ونادي بيراميدز، لكن بسبب أن اللاعب معار حالياً إلى نادي الجزيرة حتى يونيو المقبل، لم تحدث مفاوضات، خصوصاً مع توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد».

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وأشارت إلى أن كينو لا يرغب في الاستمرار مع بيراميدز، والأمر نفسه بالنسبة للنادي المصري الذي يرغب في بيعه بعد أن تعاقد معه بالموسم الماضي، مقابل 10 ملايين دولار.

وبينت أن غريميو البرازيلي عرض في فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع كينو مقابل أربعة ملايين دولار، لكن بيراميدز رفض، قبل أن يوافق على إعارته إلى الجزيرة.

وأكدت أنه سيكون هناك عائق آخر يواجه مينيرو، هو الراتب المرتفع الذي يحصل عليه كينو من الجزيرة، وهو أحد أسباب تعثر صفقته مع غريميو لأن الأخير عرض تخفيض راتبه الحالي إلى النصف.

وتابعت: «كينو قد يكون أغلى لاعب في الدوري البرازيلي، في حال حصوله على الراتب نفسه الذي يحصل عليه حالياً من الجزيرة، لكن يرتبط ذلك بعدم تفعيل النادي الإماراتي رغبته في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من بيراميدز، خصوصاً في ظل الشراكة التي تجمع الناديين، من خلال الاستثمار الإماراتي في نادي بيراميدز».