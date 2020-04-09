الامارات | إطلاق بطولة الشارقة للكاراتيه عن بُعْد

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بطولة الشارقة للكاراتيه عن بُعْد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أمس، النسخة الأولى من بطولة «الشارقة للكاراتيه عن بُعْد»، ضمن منافسات الكاتا فردي، والتي ينظمها النادي تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الكاراتيه، على أن يسدل الستار عليها في 13 الجاري، ويعلن عن نتائج الفائزين في 16 منه. وتقام البطولة في إطار التزام النادي بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين في ظل بقائهم بالمنزل. وأعلنت اللجنة الفنية لوائح وآلية المشاركة، عبر الرابط الإلكترونيhttp:/‏‏/‏‏shjsdsc.ae/‏‏online-championship/‏‏register، وسيتم عرض أداء الفائزين والنتائج في 16 الجاري، عبر قناة النادي على «يوتيوب»، على أن يسمح بمشاركة من تراوح أعمارهم بين ثمانية و18 عاماً. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد الجروان، في تصريحات صحافية، أن النادي حريص على الاهتمام باللاعبين، ومواصلة تطبيق نظام التدريب عن بُعْد، مشيراً إلى أنه سيتم إيصال الجوائز إلى أماكن إقامة الفائزين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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