شكرا لقرائتكم خبر عن جوجيتسو رياضي اجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوجيتسو رياضي اجتماعي
تاريخ النشر: 09/04/2020
أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو مسابقة رياضية اجتماعية مبتكرة عبر حسابه على منصة إنستجرام، بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية.
وتشتمل المسابقة على سلسلة تحديات مبتكرة؛ حيث انطلق التحدي الأول يوم 4 إبريل/ نيسان الحالي، أما التحدي الثاني، فسيأخذ طابعاً اجتماعياً يؤكد دور رياضة الجوجيتسو في تقوية العلاقات الاجتماعية، ويترتب على العائلات المشاركة نشر مقطع فيديو حواري بين أفرادها حول ما تعلموه خلال فترة بقائهم في المنزل والممارسات التي تبنوها للحفاظ على لياقتهم وصحتهم، وسيحصل 10 فائزين على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار لكل فائز.
أما التحدي الثالث فيهدف إلى تحفيز الأفراد على مشاركة تمارينهم الرياضية، ونشر ثلاثة مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF#.
وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال: نسعى إلى ابتكار سبل جديدة لتحفيز كافة شرائح المجتمع على استغلال مثل هذه الأوقات، وتزويدهم بالأدوات والتدريبات الملائمة التي يمكنهم ممارستها في المنزل. كما نحرص على توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجيتسو رياضي اجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.