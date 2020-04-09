جوجيتسو رياضي اجتماعي

أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو مسابقة رياضية اجتماعية مبتكرة عبر حسابه على منصة إنستجرام، بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية.

وتشتمل المسابقة على سلسلة تحديات مبتكرة؛ حيث انطلق التحدي الأول يوم 4 إبريل/ نيسان الحالي، أما التحدي الثاني، فسيأخذ طابعاً اجتماعياً يؤكد دور رياضة الجوجيتسو في تقوية العلاقات الاجتماعية، ويترتب على العائلات المشاركة نشر مقطع فيديو حواري بين أفرادها حول ما تعلموه خلال فترة بقائهم في المنزل والممارسات التي تبنوها للحفاظ على لياقتهم وصحتهم، وسيحصل 10 فائزين على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار لكل فائز.

أما التحدي الثالث فيهدف إلى تحفيز الأفراد على مشاركة تمارينهم الرياضية، ونشر ثلاثة مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF#.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال: نسعى إلى ابتكار سبل جديدة لتحفيز كافة شرائح المجتمع على استغلال مثل هذه الأوقات، وتزويدهم بالأدوات والتدريبات الملائمة التي يمكنهم ممارستها في المنزل. كما نحرص على توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.