شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات عن بعد للاعبي «الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع لاعبو الإمارات إلى تدريبات من على البعد وضعها المعد البدني للفريق ويتحسب الجهاز الفني للصقور لاحتمال عودة دوري الهواة. ويتصدر فريق الإمارات ترتيب فرق الدرجة الأولى وهو بحاجة إلى نقطتين فقط للصعود إلى دوري الخليج العربي. وقال عبدالله علي قائد الفريق إن الاستمرار في التدريبات ضروري ولو بحدها الأدنى ورأى أن اللاعب يجب أن يحافظ على لياقته في كل الظروف وذلك حتى يكون في كامل الجاهزية لخوض المباريات في حال عادت عجلة الدوري للدوران.

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