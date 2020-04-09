دومبروفسكي: التفاؤل مطلوب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جو دومبروفسكي، نجم فريق الإمارات للدراجات، أهمية التفاؤل والإيجابية في الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم حالياً، مشيراً إلى أن توقف موسم السباقات بسبب الوباء أمر محبط، لكنه القرار الصحيح.

وقال: كغيري من الناس، واجهت الكثير من النجاحات والمصاعب في حياتي المهنية، لكنني أرى أن أي شخص يقدم على مشروع ما، فهو يقوم بذلك بدافع التفاؤل والأمل، سواء في مجال سباقات الدراجات أو غيره. لذلك فإنني أؤمن أن الحفاظ على التفاؤل والإيجابية أمر مهم جداً.

وأشار دومبروفسكي، إلى أن بداية الموسم بالنسبة لفريق الإمارات كانت رائعة ومبشرة، وقال: حققنا الفوز 11 مرة في أول شهرين من الموسم، لقد عملنا بجد وبذلنا قصارى جهدنا في الشتاء قبيل انطلاق الموسم، لذا كان محبطاً لنا أن تتوقف سباقات الموسم، لكن علينا كرياضيين أن ننظر إلى الصورة الشاملة، فنحن لسنا وحدنا في هذا الأمر، وقد تم اتخاذ القرار الصحيح.

وأضاف: «على الرغم من ذلك، فإنني متفائل بعودتنا إلى السباقات لاحقاً هذا العام، ويمكن للجميع أن يعيدوا التفكير في أهدافهم بجدية بعد أن تتضح الصورة فيما يتعلق بالموسم. أما في الوقت الحالي، فليس أمامنا سوى الحفاظ على لياقتنا وتفاؤلنا وأن ننظر إلى الصورة الشاملة نظرة عملية».