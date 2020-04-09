«الفيفا» يمدد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى الاتحاد الدولي (الفيفا) بتمديد عقود اللاعبين التي من المقرر أن تنتهي في يونيو، وقال: إنه سيسمح بنقل مواعيد فترات الانتقال بعد أن تسببت جائحة «كورونا» في توقف مسابقات كرة القدم المحلية. وقال الفيفا أيضاً إنه سيشجع الأندية واللاعبين «على العمل معاً للوصول إلى اتفاق وحلول خلال فترة توقف كرة القدم». وأشار إلى أنه يتعين على الرياضة التأقلم مع خسارة لا سابق لها في الإيرادات.

وقال الفيفا: «بات من الواضح أن الموسم الحالي لن ينتهي في الموعد المحدد ؛ لذا اقترحنا أن يتم تمديد العقود حتى يتم الانتهاء فعلياً من الموسم».

وبالنسبة لخفض رواتب اللاعبين والمدربين وهي مسألة تسببت في جدل واسع في إنجلترا وإيطاليا والبرتغال قال الفيفا: إنه يتعين على جميع الأطراف الوصول «لحلول عادلة ومنصفة».