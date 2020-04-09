عـبد الله: دورة ربـاعـيـة لتحـديـد الصـاعــدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

اقترح عبدالله علي لاعب فريق الإمارات إقامة دورة رباعية بين ثالث ورابع دوري الهواة والفريقين صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر في دوري الخليج العربي حال قرر اتحاد الكرة اعتماد شباب الأهلي دبي بطلاً لدوري المحترفين وصعود الإمارات ودبا الحصن، وذكر أن ثالث ورابع الهواة يملكان فرصة في الصعود وأنه في حال أقيمت دورة رباعية فقد ينجحان في الوصول لدوري المحترفين مبيناً أن إقامة دورة رباعية سيكون فيه نوع من الإنصاف لهما.

وتحدث عبدالله علي عن أهمية البقاء في المنزل مبيناً أنه يعزز التواصل مع أفراد الأسرة وهو فرصة لمساعدة الأبناء ومتابعة دراستهم خاصة في ظل نظام الدراسة عن بعد الحالي والذي يتيح للآباء البقاء مع أبنائهم ومتابعتهم عن كثب ومضى: الآباء مشغولون والعمل يأخذهم ومن الجيد أن يجدوا الوقت للبقاء مع أفراد أسرهم أيضاًَ هذه الفترة يجب استغلالها للتواصل مع الأهل والأقارب ولو من خلال الهاتف.

وأفاد علي بأنه على الصعيد الشخصي يمضي وقته في الجلوس مع أبنائه وأفراد أسرته إلى جانب التدريبات والقراءة ومشاهدة التلفاز ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي؛ وقال: إنه يستمتع بلعب البلاي ستيشن مع أبنائه.

ورأى علي أن الاستمرار في التدريبات مهم جداً بالذات للاعبي فريق الإمارات لأن الاتحاد قد يعلن عودة الدوري قريباً وقال: يجب أن نكون جاهزين وأن نتحسب للظروف، وتابع: أنا عادة لا أتوقف عن التدريبات حتى بعد توقف الدوري ولدي بالمنزل كل الأجهزة المطلوبة وكنت في السابق أتدرب على الشاطئ ومع مجموعة من الأصدقاء لكن حالياً وبسبب التباعد الاجتماعي أتدرب بالمنزل.