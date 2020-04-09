شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يقدم خطة البطالة الجزئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم تقديم خطة بطالة جزئية لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعي وتعليق بعض عقود موظفيه .

وقال النادي في بيان له «سيؤثر هذا البرنامج على 254 موظفاً في هيكلنا الرياضي و106 شخصاً في هيكلنا غير الرياضي»، وأضاف النادي الأندلسي «في الأساس، خطتنا تتضمن تخفيض عدد ساعات عمل بعض الموظفين، وسنعلق فقط العقود المتعلقة مباشرة بالأنشطة المتوقفة تماماً بسبب العزل والقيود التي تفرضها الحكومة».

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