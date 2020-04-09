شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة الملاعب» يواصلون تدريباتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مختلف الإدارات والأقسام واللجان في اتحاد الإمارات لكرة القدم، اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذها اتحاد كرة القدم للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال عقد الاجتماعات والورش بنظام الاتصال المرئي وأجهزة العرض الحديثة.

وأجرت إدارة الحكام تدريبات لياقة بدنية عن بُعد بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول في إطار حرصها على المحافظة على الجاهزية البدنية للحكام. وتضمن برنامج التدريبات الذي نفذه مدربا اللياقة البدنية للحكام حسن عبدالله وأحمد هلال مجموعة تدريبات إحماء وتدريبات لمرونة وتقوية عضلات الجسم.

وتابع تدريبات اللياقة البدنية عن بعد، علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام وذلك تحت إشراف مباشر من علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة.

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