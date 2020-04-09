ماني مستعد لقبول كل خيارات الأزمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه يتطلع للفوز بلقب الدوري الممتاز، معرباً عن تفهمه للموضوع فيما لو أدى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء الموسم وعدم تتويج الفريق «الأحمر».

وكان ليفربول على بعد خطوة من إحراز لقبه الأول بعد ثلاثين عاماً من الانتظار، إذ يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وأكد ماني (27 عاماً) أنه يريد الفوز باللقب على أرض الملعب، وقال: «أريد الفوز بالمباريات، أريد أن أحصل على الكأس، هذا هو ما أريده، لكن في ظرفنا هذا، سأتفهم الأمر مهما حصل».