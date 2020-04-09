شكرا لقرائتكم خبر عن «خلك نشيط وسليم» تستقطب نجوم كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم» المزيد من نجوم كرة القدم العالميين الذين شاركوا برسائل توعوية تشجع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي، حيث انضم جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي وأغلى لاعب شاب في العالم، والحكم الإيطالي السابق كولينا مدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى داعمي الحملة.
ويمكن للجمهور المشاركة في المبادرة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة في المنزل مهما كانت بسيطة.
وفي إطار المبادرة ذاتها، ينطلق الساعة الثامنة صباح غد الجمعة سباق «الماراثون المنزلي».
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