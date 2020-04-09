شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة لزيادة متعة كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم التعديلات الجديدة الخاصة بقانون كرة القدم، والتي سيبدأ التطبيق بها بداية من الأول من يوليو المقبل.

وتم الاتفاق على أن تكون بداية تطبيق التعديلات من الموسم الجديد، وخاصة مع إمكانية استمرار المواسم في العالم حتى أغسطس المقبل بسبب جائحة كورونا التي تسببت في إيقاف نشاط اللعبة على مستوى العالم.

وأدخلت الكثير من التعديلات التي سيكون بعضها «مؤثراً» وبعضها الآخر سيسهم في زيادة «الجدل»، بينما تم رفض مقترح الفرنسي آرسين فينجر بإدخال بعض التعديلات على نظام التسلل وفارق السنتيمترات الذي بدأ تطبيقه مع استخدام تقنية الفار وخطوط التسلل في بعض الدوريات العالمية، ومنها دوري الخليج العربي.

التعديلات القانون 1 (العارضة والقائم)



نص التعديل الأول على أن يكون القائمان والعارضة خليطاً من الأشكال الأساسية الأربعة، بعدما كان ينص على أن يكون القائم والعارضة بشكل دائري.

القانون 10- تحديد نتيجة المباراة



البطاقات الصفراء لا تحمل إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

ويشير التعديل، بأن اللاعب الذي يمتلك بطاقة صفراء أثناء سير المباراة، وعاد ونال بطاقة ثانية أثناء ركلات الترجيح لا يحصل على البطاقة الحمراء، باعتبار أن الإنذار الأول قد سقط مع صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني.

القانون 11- تسلل



تعمد لمس اليد بواسطة اللاعب المدافع تعتبر «تعمد لعب» من أجل التسلل.

القانون 11- الأخطاء والسلوك

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* يتم تعريف الحد الفاصل بين الكتف والذراع على أنه الجزء السفلي من الإبط (انظر إلى الرسم المرفق)

وسيساعد التعديل الجديد في زيادة الجدل حول صوابية الخطأ، وقرار الحكم، لتبقى لمسة اليد داخل المربع من القرارات التقديرية التي تثير الكثير من الجدال في عالم اللعبة.

* لمس الكرة باليد «غير المقصود» من اللاعب المهاجم (أو زميله) يتم معاقبته فقط إذا حدث «مباشرة» قبل تسجيل الهدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف.

* يمكن إنذار الحارس أو طرده بسبب لمس غير قانوني للكرة مرة ثانية بعد استئناف اللعب (مثل ركلة المرمى، ركلة حرة، إلخ)، حتى لو كان اللمس باليد أو الذراع.

* أي مخالفة (ليس فقط الخطأ) الذي يتداخل أو يوقف هجمة واعدة ينبغي أن ينتج عنه بطاقة بطاقة صفراء.

* اللاعب الذي يفشل في احترام المسافة القانونية (4 أمتار) عند إسقاط الكرة ينبغي أن يحصل على بطاقة صفراء.

* إذا طبق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة أو سمح بتنفيذ سريع للركلة الحرة لأي مخالفة أكانت تداخلاً أو إيقاف هجمة واعدة فلن يتم إشهار البطاقة الصفراء.

ويعتبر هذا التعديل مؤثراً، وخاصة أن النظام السابق كان ينص على إيقاف اللعب من أجل إنذار اللاعب، أو تأجيل منح الإنذار إلى ما بعد انتهاء اللعبة.

القانون 14- ركلة الجزاء



* لن يعاقب حارس المرمى إذا ارتكب مخالفة وتمت إضاعة ركلة الجزاء أو ارتدت الكرة من المرمى (بدون أي تلامس من حارس المرمى) إلا إذا أثرت هذه المخالفة على الراكل.

كان النظام السابق، ينص على إعادة الركلة متى ما تحركت أقدام الحارس عن خط المرمى.

* يتم تنبيه حارس المرمى للمخالفة الأولى: ويتم إشهار البطاقة الصفراء لأي مخالفة (مخالفات لاحقة).

كان النظام السابق، ينص على منح الحارس مباشرة البطاقة الصفراء في حال تقدم خطوة عند تنفيذ الركلة.

* تتم معاقبة الراكل إذا خالف كل من حارس المرمى والراكل في الوقت نفسه تماماً.

بروتوكول حكم الفيديو المساعد



*إشارة تلفزيون واحد مطلوبة إذا تمت المراجعة من حكم الفيديو المساعد فقط.

قاموس المصطلحات:



تمت إضافة تعريف لمخالفة المسك.

موقف اللاعب عند الاستئناف هو موقف القدمين أو أي جزء من الجسم يكون ملامساً للأرض (ما عدا ما هو موضح في القانون 11- تسلل).

إيضاحات



خلال تنفيذ ركلة المرمى أو الركلة الحرة إذا قام حارس المرمى «برفع» الكرة إلى الأعلى، ولعبها أحد زملائه بالرأس / الصدر مرة أخرى إلى حارس المرمى لكي يمسكها، يعاد تنفيذ الركلة، ولا توجد عقوبة انضباطية (إلا إذا تكرر الأمر).