شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصل قميص الوصل إلى الرئيس البرازيلي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نالت صورة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو موهو يرتدي قميص نادي الوصل، بينما كان يعقد اجتماعاً عن بُعد مع الرئيس الوزراء الهندي؛ لمناقشة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما أن الرئيس نفسه نشرها عبر حسابه في «تويتر».
وكان الوصلاوية الأكثر سعادة، وأطلقوا على بولسونارو لقب «الرئيس الوصلاوي»، كما أبدوا فخرهم كون رئيس دولة تعد الأقوى في كرة القدم العالمية يرتدي قميص ناد إماراتي وعليه علم الإمارات.
لكن السؤال، كيف وصل قميص الوصل إلى الرئيس البرازيلي؟ ولاسيما أن القميص حديث، وارتداه «الإمبراطور» في الموسم الحالي.
تفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، كان استقبل مؤخراً المدرب البرازيلي السابق دانيلو والذي سبق أن درب نادي الشباب، ويعمل حالياً وكيلاً للاعبين، وقد أهداه بالهلول قميصين للوصل، أحدهما له والثاني للرئيس البرازيلي الذي يعرفه دانيلو جيداً.
وأوصل دانيلو القميص لصديقه بولسونارو والذي ارتداه في الاجتماع الذي كان عبر تقنية الاتصال عبر الفيديو.
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