دبا الحصن يوزع الرواتب على لاعبيه بالمنازل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: نزار جعفر

ضمن مبادرة «خليك بالبيت» قام نادي دبا الحصن بتوزيع الرواتب على لاعبي الفرق السنية في منازلهم تحت إشراف المحاسب المالي وإداري الفرق لتأكيد استلام اللاعبين مستحقاتهم الشهرية.

وأكد إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة التزام النادي التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن إدارة النادي منحت جميع لاعبي الفرق الرياضية في مختلف الأنشطة إجازة إلى أجل غير مسمى حتى تصدر قرارات رسمية بعودة التدريبات والمسابقات المحلية مع استمرار كافة مستحقاتهم المالية، بمن فيهم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الذين يواصلون تدريباتهم البدنية بالمنزل حفاظاً على مخزون اللياقة.

وعن توقعاته بشأن الموسم الكروي في ظل الظروف الراهنة، أكد الدرمكي أن الصحة والسلامة هي الأهم في هذه المرحلة إلا أن ذلك لا يمنع اتحاد الكرة من إيجاد الحلول المنصفة في حال تعسر استكمال الموسم، لاسيما دوري الدرجة الأولى الذي لم يتبق من عمره سوى أربعة جولات فقط، وأضاف: «أعتقد أن الحل الأمثل الأخذ بالنتائج الحالية، بمعنى اعتبار شباب الأهلي بطلاً لدوري المحترفين، وصعود فريقي الإمارات ودبا الحصن من دون هبوط، بحيث يصبح عدد فرق دوري الخليج العربي 16 نادياً، مع اعتماد الصاعدين من دوري الثانية للأولى، وبذلك يكون عدد فرق الأولى كما هو إذا لم يزدد مع عودة الرمس ورأس الخيمة الموسم القادم، وقد تجد بعض الفرق تضرراً، ولكن على الأندية القبول بالأمر الواقع لأننا أمام ظرف استثنائي».

ووجه الدرمكي رسالة إلى الرياضيين وإلى كل المواطنين والمقيمين، دعاهم فيها إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا للضرورة واتباع تعليمات المسؤولين، وقال إن الالتزام بالمنزل والتعليمات هو حجر الزاوية في محاربة فيروس كرونا.

يذكر أن فريق الكرة الحصناوي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الهواة برصيد 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق البطائح صاحب المركز الثالث، و5 نقاط عن الحمرية الذي يحتل المركز الرابع.