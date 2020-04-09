طائرات خاصة تنقل محترفي الدوري السعودي إلى دولهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بدأ اللاعبون الأجانب في الدوري السعودي لكرة القدم مغادرة المملكة في اتجاه بلدانهم عبر طائرات خاصة بعد توقيعهم على تعهدات بتحمل مسؤولية تبعات المغادرة، حيث غادر نجم النصر المغربي نور الدين أمرابط على متن طائرة خاصة إلى هولندا للاطمئنان على عائلته، وبدأ مواطنه عبدالرزاق حمدالله الترتيب لحجز طائرة خاصة تنقله أيضاً إلى المغرب للغرض نفسه.

وأعلن نادي ضمك سفر 3 من أعضاء الجهاز الفني إلى بلدهم إيطاليا وهم مدرب الحراس دومنيكو والمعد البدني لوكا ومعد الفيدو لورينزو.

وسيتعين على جميع المغادرين تطبيق الحجر لمدة 14 يوماً في محطتي الذهاب والعودة قبل الاندماج في حياتهم الخاصة والعملية.

على صعيد آخر، قرر نادي الشباب التخلي عن موظفيه الرسميين والمتعاونين في جميع التخصصات بما فيهم المدربون والإداريون والأجهزة الطبية، ولم يحدد ما إذا كان سيعيد إبرام عقود معهم أم لا.

القرار يأتي في إطار إعادة النظام المالي للنادي وفق التطورات الجديدة بسبب أزمة كورونا، في حين أصبح مستقبل تعاقد النادي مع الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي اتفق معه مبدئياً في يناير/ كانون الثاني الماضي أكثر غموضاً بسبب الظروف الاقتصادية التي ستستجد بعد جائحة كورونا في وقت تبلغ قيمة عقد اللاعب الناشط حالياً في إشبيلية أكثر من 17 مليون يورو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.