اتحاد الجوجيتسو يطلق تحديات رياضية اجتماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية؛ حيث أطلق مسابقة رياضية اجتماعية مبتكرة عبر حسابه على منصة إنستجرام، بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية.

وتشتمل المسابقة على سلسلة تحديات مبتكرة؛ حيث يهدف التحدي الأول الذي انطلق يوم 4 إبريل، إلى تحفيز العائلات على مشاركة برامجها الرياضية المشتركة بين أفرادها، ويتوجب على العائلة نشر ما لا يقل عن 5 مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF# للدخول في المسابقة والتأهل لفرصة الفوز بالجائزة النقدية البالغة قيمتها الإجمالية عشرة آلاف دولار أمريكي، ويحصل الفائز بالمركز الأول على خمسة آلاف دولار والثاني ثلاثة آلاف دولار والثالث ألفي دولار.

أما التحدي الثاني، فسيأخذ طابعاً اجتماعياً يؤكد دور رياضة الجوجيتسو في تقوية العلاقات الاجتماعية، ويترتب على العائلات المشاركة نشر مقطع فيديو حواري بين أفرادها حول ما تعلموه خلال فترة بقائهم في المنزل والممارسات التي تبنوها للحفاظ على لياقتهم وصحتهم، وسيحصل 10 فائزين على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار أمريكي لكل فائز.

أما التحدي الثالث فيهدف إلى تحفيز الأفراد على مشاركة تمارينهم الرياضية، ونشر ثلاثة مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF#، وذلك لفرصة الفوز بساعة آبل وهاتف آيفون كل أسبوع للفيديو الحاصل على أعلى نسبة تفاعل، سواء من حيث عدد الإعجابات أوالتعليقات.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال: نسعى إلى ابتكار سبل جديدة لتحفيز كافة شرائح المجتمع على استغلال مثل هذه الأوقات، وتزويدهم بالأدوات والتدريبات الملائمة التي يمكنهم ممارستها في المنزل. كما نحرص على توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تمثل إحدى القنوات المهمة للحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولهذا استفدنا من إمكانياتها في التواصل مع عائلة الجوجيتسو في دولة الإمارات والعالم. وقررنا إطلاق هذه المسابقة بما ينسجم مع معاني التنافس التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو.

ومنذ انطلاقتها، استقطبت المسابقة مشاركات واسعة من الإمارات وحول العالم؛ حيث تم الإعلان عنها باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية.