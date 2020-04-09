شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدربين عراقيين بفيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرّض اثنان من المدربين العراقيين لإصابة بفيروس «كورونا» أحدهما يقيم في السويد، والآخر يتواجد في محافظة البصرة العراقية؛ حيث أصيب لاعب فريق القوة الجوية والمنتخبات العراقية السابق علي رؤوف بالفيروس أثناء تواجده في مقر إقامته بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذكر شقيقه لاعب المنتخب العراقي السابق، والمدرب الحالي، بسام رؤوف، أن شقيقي علي رؤوف تعرض لإصابة بفيروس «كورونا» في السويد، وهو الآن في وضع قلق. مؤكداً أن، سبب إصابته تعود إلى أن السلطات السويدية لم تتخذ إجراءات في حظر التجوال ومنع اختلاط الناس. داعياً العراقيين الى الدعاء بالشفاء لشقيقه.
وتعرض لاعب فريق الميناء والمنتخب العراقي السابق حسن مولى الذي يعمل الآن مدرباً لإحدى المدارس الكروية في محافظة البصرة بالفيروس، وهو يرقد حالياً في أحد مستشفيات المحافظة وحالته مستقرة.
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