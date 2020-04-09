شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: لاسارتي طلبنى للعمل معه بعد الرحيل عن الأهلي.. ورفضت بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن تلقى عدة عروض بعد رحيله عن الأهلي.

وأكد طارق سليمان في تصريحات تليفزيونية : "تفاجأت بتواصل لاسارتي معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي ".

وتابع: "لاسارتي تواصل معي عبر مترجمه في الأهلي واتفقنا على الراتب وكل شيء، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".

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وأضاف : "كما تلقيت عروض آخرة من السعودية والأردن والعراق ولكن الأمور لم تتم أيضا وكانت مع محمد يوسف".

وأردف طارق سليمان، إنه رفض عرضا لتدريب نادي بيراميدز بعد رحيله في المرة الأولى ولكنه رفض، موضحا : "ربما أنني ليس من ناشئين الأهلي ولكنني انضممت له في سن صغير للغاية ربما 13 سنة".

وأوضح : "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير واحترمه وسأظل أن احترمه فالأشخاص تتغير والكليان الكبير لا يتيغير".. وأتم: "بعد رفضي بيراميدز رجعت من جديد للعمل في الأهلي".