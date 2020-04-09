شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك من ضم ثلاثى نجوم الأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن رحيل ثلاثى الأهلى الكبار شريف إكرامى و أحمد فتحى و حسام عاشور عن القلعة الحمراء، فجر الكثير من الأقاويل حول إمكانية انضمامهم للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد كنوع من الكيد أو إحتياج الزمالك إلى جهودهم ، خاصة فى ظل إحتياج الفريق الأبيض إلى تدعيم الجهة اليمنى المميز فيها أحمد فتحى و قوة علاقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بحسام عاشور منذ إن كان مدربا للفريق الأحمر مسبقا .

فى هذا الأطار الخليج 365، يرصد موقف الزمالك من ضم نجوم الفريق الأحمر بالموسم الجديد بالتقرير التالى :

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، ما كتبه الإعلامى أحمد شوبير على صفحته بموقع "فيس بوك"، بخصوص أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، قائلاً: "أحمد فتحى لاعب كبير وسوف يكون إضافة لأى نادٍ بالطبع وليس هناك خلاف حول ذلك ولكن ليس من المنطقى ضم ظهير أيمن يبلغ من العمر 35 عاما، خاصة أن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عمره 32 عاماً، قائلا: "لو هنقوم باستقدام أحد فى هذا المركز سيكون صغير السن ليكتسب الخبرات، خاصة بعد أن قررنا التجديد لحازم إمام بعد المستوى الرائع الذى يقوم به هذا الموسم لنحقق التوازن بين الخبرات والشباب".

و‎تابع أمير مرتضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "تقابلت بالفعل بالصدفة مع أحمد فتحى فى أحد المولات وتحدثنا كأصدقاء واطمأنيت عليه، وقال لى إنه ليس سعيدا بسبب بعض المشاكل داخل النادى الأهلى وجميعها متعلقة بعدم التقدير، وأنه فى حالة عدم حلها من قبل إدارة الأهلى فإن بيراميدز سوف يكون الأقرب له وتمنيت له التوفيق وانتهى الحوار"، ورداً على ما صرح به الإعلامى أحمد شوبير قائل:"مش منطقى إنى أقابل واحد بالصدفة فأعزمه على إنه يجى الزمالك هيا مش عزومة سمك".

أما بالنسبة لحسام عاشور ، فقال الإعلامى خالد الغندور فى تصريحات على قناة الزمالك: "بعد تصريحات حسام عاشور عن انتقاله للزمالك قبل قليل في إحدى القنوات، أؤكد على لسان أمير مرتضى منصور المشرف بالكرة بأن الزمالك لم ولن يدخل في مفاوضات مع عاشور، وإذا كان اللاعب يفكر في الاستمرار فليفكر في نادٍ آخر".

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كما كشف مصدر مقرب من حسام عاشور، حقيقة المسألة، بأن اللاعب بالفعل لم يتلقى حتى الآن اتصالا رسميا من إدارة الزمالك وهو ما أكده أمير مرتضى بشأن أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات رسمية، لكن فى نفس الوقت تلقى بالفعل عاشور مفاوضات عبر وسطاء مستطلعين رغبته فى الانتقال للزمالك، وأكدوا له أنه سيتم التواصل معه خلال الفترة الحالية من قبل إدارة الزمالك لعقد جلسة معه وهو ما لم يحدث حتى اللحظة الجارية.

كما أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مسبقا عن عدم مفاوضة أى لاعب فى الأهلى و من بينهم شريف إكرامى .

وكشف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك بعد قرار رحيله عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث قال : "الزمالك فريق كبير وأي لاعب يتمني الأنتقال إليه ولكنه لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى فى الفترة الحالية".

تابع إكرامي فى تصريحات تليفزيونية :"نادي الزمالك كبير وجماهيره عريقة وأى لاعب يتمني الانتقال إليه ولكنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين جدد فى مركز حراسة المرمي خلال الفترة الحالية" ، و مسؤولو القلعة البيضاء يدركون تمامًا أن هناك كوادر فى النادي الأهلي لا يجب أن ينتقلوا إلى نادي الزمالك على الإطلاق